Un concours de pêche aux brochets est organisé par la fédération départementale de la Somme, le dimanche 24 octobre, à Samara. Concours individuel gratuit. De 8h00 à 14h30. Inscription par téléphone au 03 22 70 28 10(nombre de places limitées à 100 participants dont maximum 15 en float tube). Aucune inscription sur place. Date limite d'inscription : Jusqu'au 21 octobre. Retrouvez le règlement et les modalités d'inscription : https://peche80.com/index.php?mod=1&id=28 Concours ouvert à tous les détenteurs d'une carte de pêche annuelle, à partir de 12 ans au 1er janvier de l'année en cours (les mineurs devront obligatoirement être accompagnés d'un adulte et avoir remplis l'autorisation parentale). Le pass sanitaire sera obligatoire (une vérification sera effectuée lors de la récupération du dossard) et le port du masque sera obligatoire sur le lieu de rendez-vous le matin ainsi que lors de la remise des prix.

