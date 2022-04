Concours de pêche à Maisnières Maisnières Maisnières Catégories d’évènement: Maisnières

Maisnières Somme 24 24 Le moulin du petit marais organise un concours de pêche spécial “grosses truites” le lundi 18 avril de 9h à 14h.

Tarif : 24.00€/pers avec 1 café et 1 boisson

Inscriptions avant le jeudi 14 avril

Restauration sur place – Menu à partir de 6.00€

Maisnières

