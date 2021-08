Montereau Montereau Loiret, MONTEREAU Concours de pêche à l’Américaine Montereau Montereau Catégories d’évènement: Loiret

MONTEREAU

Concours de pêche à l’Américaine Montereau, 15 août 2021, Montereau. Concours de pêche à l’Américaine 2021-08-15 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-15 12:00:00

Concours de pêche à l'Américaine, carte de pêche obligatoire, inscription avant le concours, pas d'inscription sur place. Tirage au sort des places à 8h, durée 5h, cannes limitées à 11,50 mètres, 1 litre d'asticots. Remise en totalité de inscriptions sur la moitié des participants, coupes et lots. Possibilité de repas complet sur place (inscription le matin). Organisé par l'AAPPMA de Montereau "Les Martins Pêcheurs".

