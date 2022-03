Concours de pêche à la truite Tarnos Tarnos Catégories d’évènement: Landes

Tarnos

Concours de pêche à la truite Tarnos, 19 mars 2022, Tarnos. Concours de pêche à la truite Lac de la Tuilerie Chemin de la tuilerie Tarnos

2022-03-19 – 2022-03-19 Lac de la Tuilerie Chemin de la tuilerie

Tarnos Landes Tarnos EUR 10 Venez profiter d’un moment convivial au Lac de la Tuilerie dans le cadre du prochain concours de pêche à la truite. Concours ouvert aux adultes et aux enfants.

Inscriptions sur place à partir de 7h30.

Début du concours adultes à 8h. Début du concours pour les moins de 12 ans à 9h30.

Buvette et restauration sur place (saucisses cuisinées/frites ou ventrèche/frites). Libre de droit

Lac de la Tuilerie Chemin de la tuilerie Tarnos

Lieu Tarnos Adresse Lac de la Tuilerie Chemin de la tuilerie Ville Tarnos

