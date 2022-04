CONCOURS DE PÊCHE À LA TRUITE Revigny-sur-Ornain Revigny-sur-Ornain Catégories d’évènement: 55800

Revigny-sur-Ornain

CONCOURS DE PÊCHE À LA TRUITE Revigny-sur-Ornain, 7 mai 2022, Revigny-sur-Ornain. CONCOURS DE PÊCHE À LA TRUITE Revigny-sur-Ornain

2022-05-07 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-07

Revigny-sur-Ornain 55800 Revigny-sur-Ornain Concours de pêche : Challenge CUNY “spécial grosses truites”. +33 6 89 98 52 20 Revigny-sur-Ornain

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: 55800, Revigny-sur-Ornain Autres Lieu Revigny-sur-Ornain Adresse Ville Revigny-sur-Ornain lieuville Revigny-sur-Ornain Departement 55800

Revigny-sur-Ornain Revigny-sur-Ornain 55800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/revigny-sur-ornain/

CONCOURS DE PÊCHE À LA TRUITE Revigny-sur-Ornain 2022-05-07 was last modified: by CONCOURS DE PÊCHE À LA TRUITE Revigny-sur-Ornain Revigny-sur-Ornain 7 mai 2022 55800 Revigny-sur-Ornain

Revigny-sur-Ornain 55800