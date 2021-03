Montaut Montaut Lot-et-Garonne, Montaut Concours de pêche à la truite Montaut Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Montaut

Concours de pêche à la truite, 5 avril 2021-5 avril 2021, Montaut. Concours de pêche à la truite 2021-04-05 08:30:00 – 2021-04-05 11:30:00

Montaut Lot-et-Garonne Montaut EUR 12 12 Lâché de 100 kilos de truites. Une canne par personne (leurres et cuillers interdits).

Inscription dès 7h30 et remise des prix à l’issue du concours.

Buvette sur place. Lâché de 100 kilos de truites. Une canne par personne (leurres et cuillers interdits).

Inscription dès 7h30 et remise des prix à l’issue du concours.

Buvette sur place. +33 7 87 14 92 41 Lâché de 100 kilos de truites. Une canne par personne (leurres et cuillers interdits).

Inscription dès 7h30 et remise des prix à l’issue du concours.

Buvette sur place. Lâché de 100 kilos de truites. Une canne par personne (leurres et cuillers interdits).

Inscription dès 7h30 et remise des prix à l’issue du concours.

Buvette sur place. pixabay

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Montaut Autres Lieu Montaut Adresse Ville Montaut