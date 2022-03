Concours de pêche à la truite Etang du Moulinet Treize-Septiers Catégories d’évènement: Treize-Septiers

Inscription dès 7h30 Tarifs : * Adulte : 8€ * Enfant (-14 ans) : 4 € Organisé par le Comité des Fêtes Septierois Etang du Moulinet rue du Menhir – 85600 Treize-Septiers Treize-Septiers Vendée

