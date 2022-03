CONCOURS DE PECHE A LA TRUITE Dounoux Dounoux Catégories d’évènement: DOUNOUX

Dounoux Vosges Dounoux Concours de pêche à la truite, Pêche à coup uniquement durant le concours, asticots et amorçage interdit !

-6h30 accueil, concours le matin

pêche libre l’après midi

Concert au bord de l’eau à 18h00 Laure et p’tit louis

Buvette et restauration toute la journée !

