Mesquer

Jetée du Toul Ru – Chemin du Bourlandais 44420 Mesquer, le vendredi 6 août à 14:45

Pour les enfants de 6 à 11 ans. Les enfants auront leur propre matériel pour pêcher ( uniquement des cannes et des lignes avec hameçons; les balances ne sont pas autorisées ) Un gouter offert par la mairie clôturera ce concours.

Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T14:45:00 2021-08-06T00:45:00

