Concours de pêche à la Brasserie du Perche L’Hôme-Chamondot L'Hôme-Chamondot Catégories d’évènement: L'Hôme-Chamondot

Orne

Concours de pêche à la Brasserie du Perche L’Hôme-Chamondot, 7 mai 2022, L'Hôme-Chamondot. Concours de pêche à la Brasserie du Perche Le Moulin de Brotz La Brasserie du Perche L’Hôme-Chamondot

2022-05-07 11:30:00 – 2022-05-07 19:00:00 Le Moulin de Brotz La Brasserie du Perche

L’Hôme-Chamondot Orne L’Hôme-Chamondot Venez pêcher la truite à la brasserie en participant à notre tournoi annuel pour un week-end bien rempli dans une bonne ambiance avec restauration dans la cabane, pédalos et kayaks toute la journée, lancement de la Kilrush Irish Red Ale, concert le samedi soir, remise des prix le dimanche après midi, le tout bien sur arrosé d’une bonne variété de bières! Samedi:

– De très bonne heure: Lâcher de 400 truites arc en ciel et de 15 truites jaunes dans le ruisseau et les deux étangs.

– Petit-déjeuner (café/croissants) offerts aux participants à partir de 9h à la cabane.

– Enregistrement des participants sur le site de 9h à 11h30.

– Tournoi de 11h30 jusqu’à 17h.

– Concert Monkey Tonk de 19h à 22h Dimanche:

– Tournoi de 11h30 à 16h.

– 16h30: Tous les résultats doivent être soumis au jury de la brasserie.

– 17h: Remise des prix. Équipement et appâts:

Appâts à truite et cannes à pêche sont en vente dans notre boutique, vous pouvez également amener votre propre matériel. Venez pêcher la truite à la brasserie en participant à notre tournoi annuel pour un week-end bien rempli dans une bonne ambiance avec restauration dans la cabane, pédalos et kayaks toute la journée, lancement de la Kilrush Irish Red Ale, concert le… +33 2 33 85 41 30 http://brasserieduperche.com/ Venez pêcher la truite à la brasserie en participant à notre tournoi annuel pour un week-end bien rempli dans une bonne ambiance avec restauration dans la cabane, pédalos et kayaks toute la journée, lancement de la Kilrush Irish Red Ale, concert le samedi soir, remise des prix le dimanche après midi, le tout bien sur arrosé d’une bonne variété de bières! Samedi:

– De très bonne heure: Lâcher de 400 truites arc en ciel et de 15 truites jaunes dans le ruisseau et les deux étangs.

– Petit-déjeuner (café/croissants) offerts aux participants à partir de 9h à la cabane.

– Enregistrement des participants sur le site de 9h à 11h30.

– Tournoi de 11h30 jusqu’à 17h.

– Concert Monkey Tonk de 19h à 22h Dimanche:

– Tournoi de 11h30 à 16h.

– 16h30: Tous les résultats doivent être soumis au jury de la brasserie.

– 17h: Remise des prix. Équipement et appâts:

Appâts à truite et cannes à pêche sont en vente dans notre boutique, vous pouvez également amener votre propre matériel. Le Moulin de Brotz La Brasserie du Perche L’Hôme-Chamondot

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: L'Hôme-Chamondot, Orne Autres Lieu L'Hôme-Chamondot Adresse Le Moulin de Brotz La Brasserie du Perche Ville L'Hôme-Chamondot lieuville Le Moulin de Brotz La Brasserie du Perche L'Hôme-Chamondot Departement Orne

L'Hôme-Chamondot L'Hôme-Chamondot Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lhome-chamondot/

Concours de pêche à la Brasserie du Perche L’Hôme-Chamondot 2022-05-07 was last modified: by Concours de pêche à la Brasserie du Perche L’Hôme-Chamondot L'Hôme-Chamondot 7 mai 2022 L'Hôme-Chamondot Orne

L'Hôme-Chamondot Orne