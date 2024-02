CONCOURS DE PECHE A CEILHES Ceilhes-et-Rocozels, mardi 23 juillet 2024.

CONCOURS DE PECHE A CEILHES Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Concours de pêche pour enfants 2024 à Ceilhes et Rocozels.

Vous avez envie de faire tester la pêche à votre enfant pour la 1ère fois, ou de venir passer un super moment en famille, de ramener votre poisson à griller chez vous, et de profiter d’un marché gourmand de producteurs locaux avec animation musicale, venez nous rejoindre ce mardi 23 juillet 2024 à Ceilhes !

GRATUIT et ouvert aux 6-10ans

Mardi 23 juillet 2024 à Ceilhes

RDV 16h (à valider) sur le plan d’eau le Bouloc

GRATUIT et ouvert à tous les enfants de 6 à 16ans

Conditions

Inscriptions sur place (dans la limite du nombre disponible)

Un pass’pêche est offert par la fédération de pêche 34 pour l’occasion, valable uniquement pendant la durée du concours

2 Sessions de pêche d’environ 45min une pour les 6 à 11 ans et une pour les 12 à 16ans

Matériel fourni. Si vous venez avec le vôtre, ce doit être une canne simple sans moulinet

Chaque enfant est accompagné d’un adulte responsable de sa surveillance, cela pendant toute la durée du concours

Capture 4 poissons maximum par enfant

Maille des poissons 23cm minimum

Aucun poisson pêché ne doit être relâché

Pensez à prendre votre besace (sac pour récupérer votre poisson)

Remise des prix vers 18h30 au plan d’eau le Bouloc.

Concours suivi d’un marché de producteurs locaux (miam) avec animation musicale.

VENEZ NOMBREUX

Le plan d’eau Le Bouloc propose un aménagement propice à l’activité et à la détente petite plage, tyrolienne, aires de pic nics, aire de jeux pour enfants, baignade et sautoir, city, pump track, terrains de pétanque, sanitaires, départ de randonnées, grand parking… De quoi passer un super mardi d’été ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23

fin : 2024-07-23

Avenue du Lac

Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie

