Etang de la loge à Charré, le samedi 11 juin à 07:30

### A Liglet Concours de pêche au coup (canne de 11m maxi), exclusivement à l’asticot. ### Pique-nique (à apporter) ### Buvette et gateaux sur place

Participation 6€ par pers. (gratuit – de 14ans)

