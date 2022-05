CONCOURS DE PÂTISSERIE – L’HEURE DU GOÛTER Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Batz-sur-Mer Loire-Atlantique La boutique “l’heure du goûter” organise un concours de pâtisserie pour les particuliers et amateurs ! Au programme :

– De 10h à 14h : Dépôt de la réalisation et de sa recette

