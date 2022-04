Concours de pâtisserie “Le Nougat en Famille” Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: 26200

2022-05-15 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-15 17:00:00 17:00:00 Arnaud Soubeyran 22 Avenue de Gournier

Montélimar 26200 Vous aimez la pâtisserie ? Vous adorez le nougat ? Vous avez 1 ou plusieurs enfants, petits enfants, neveux ou nièces de + de 6 ans ? Vous êtes libre le dimanche 15 mai ? +33 4 75 51 01 35 https://www.nougatsoubeyran.com/fr/journee-portes-ouvertes-chez-arnaud-soubeyran/ Arnaud Soubeyran 22 Avenue de Gournier Montélimar

