CONCOURS DE PATISSERIE DE NOËL Saint-André-de-Sangonis, 21 décembre 2022, Saint-André-de-Sangonis . CONCOURS DE PATISSERIE DE NOËL Cours de la Place Saint-André-de-Sangonis Hérault

2022-12-21 15:00:00 – 2022-12-21 17:00:00 Saint-André-de-Sangonis

Hérault Venez participer au concours de Noël ! Réalisez en famille ou en équipe un gâteau en pain d’épices, bûche ou autre. Apportez-nous la magie de Noël avant l’heure au chalet Mozaïka !

+33 4 67 57 91 41

