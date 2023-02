CONCOURS DE PÂTISSERIE – COOK D’OR, 18 février 2023, Béziers .

CONCOURS DE PÂTISSERIE – COOK D’OR

Pour la troisième édition du concours de pâtisserie Cook-D’Or, organisée par Cook-Shop en partenariat avec la CCI Hérault et la ville de Béziers, les candidats devront créer une réalisation gourmande à partir d’un thème.

Comme dans l’émission Le Meilleur Pâtissier diffusée sur M6, les candidats seront jugés sur l’esthétique, la créativité et le goût de leur pâtisserie. Le jury sera composé de Mercotte, animatrice de l’émission et critique gastronomique, Frédéric Bau, pâtissier et directeur de la maison Varlhona et enfin de Pierre Augé, chef du restaurant La Maison de Petit Pierre à Béziers.

Au programme de la journée:

– 09h00 – Début du concours pour les amateurs

– 11h00 – Début du concours pour les professionnels

– 10h30 à 11h30 – Le jury procédera à la dégustation pour la catégorie amateurs

– 14h00 à 15h30 – Le jury procédera à la dégustation pour la catégorie professionnelle

– 15h30 – Le jury procédera aux délibérations-

– 16h30 – Annonce des gagnants du concours Cook-D’Or

Plus d’informations par téléphone ou mail.

beziers@cook-shop.fr +33 9 85 07 65 82

