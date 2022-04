CONCOURS DE PALETS Saint-Père-en-Retz Saint-Père-en-Retz Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Père-en-Retz

CONCOURS DE PALETS Saint-Père-en-Retz, 30 avril 2022, Saint-Père-en-Retz. CONCOURS DE PALETS Saint-Père-en-Retz

2022-04-30 14:00:00 – 2022-04-30

Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique Dès 14h00 : les inscriptions. 14h30 : début du concours. Palets fournis par le concours, mais possibilité de venir avec les vôtres. En hommage à Daniel Avril Information et réservation au 06.87.50.89.49 ou au 06.60.61.70.05 +33 6 87 50 89 49 Dès 14h00 : les inscriptions. 14h30 : début du concours. Palets fournis par le concours, mais possibilité de venir avec les vôtres. En hommage à Daniel Avril Information et réservation au 06.87.50.89.49 ou au 06.60.61.70.05 Saint-Père-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Père-en-Retz Autres Lieu Saint-Père-en-Retz Adresse Ville Saint-Père-en-Retz lieuville Saint-Père-en-Retz Departement Loire-Atlantique

CONCOURS DE PALETS Saint-Père-en-Retz 2022-04-30 was last modified: by CONCOURS DE PALETS Saint-Père-en-Retz Saint-Père-en-Retz 30 avril 2022 Loire-Atlantique Saint-Père-en-Retz

Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique