Deux-Sèvres Venez jouer au palet, organisé par l’OGEC de l’école st Joseph de St Pardoux-Soutiers, le vendredi 27 janvier 2023, à 20h, à la salle multi-activités.

En doublette 14 €

Jeu de la bouteille et de de la petite plaque.

Palets et plaques fournis.

Nombreux lots à gagner, jambons , bouteilles apéritif, lots de viande, produits locaux.

Restauration sur place.

