La Gacilly Morbihan Concours de palets à La Moraie en La Chapelle Gaceline.

Tarifs: 5 euros en individuel le matin et 10 euros en double l’après-midi. +33 6 98 41 21 68 Concours de palets à La Moraie en La Chapelle Gaceline.

