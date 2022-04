CONCOURS DE PALETS Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

CONCOURS DE PALETS Herbignac, 5 juin 2022, Herbignac. Rue de la petite grée Pompas

2022-06-05 10:30:00 – 2022-06-05 18:00:00 Rue de la petite grée Pompas

Herbignac Loire-Atlantique Concours de palets organisé par l’association Pompas c’est sympa. Inscription sur place à 10h Concours de palets organisé par l’association Pompas c’est sympa. Inscription sur place à 10h Rue de la petite grée Pompas Herbignac

