Les Portes du Coglais

Concours de palet et vide grenier Les Portes du Coglais, 8 mai 2022, Les Portes du Coglais. Concours de palet et vide grenier Les Portes du Coglais

2022-05-08 – 2022-05-08

Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine Les Portes du Coglais Venez participer au concours de palets et au vide grenier de Montours ! Le vide grenier commence à 8h00.

Le concours de palet commence à 9h30 (en individuel) et reprend à 14h00 (en équipe). – Restauration sur place possible : plateaux repas à 12€. Sur inscription par téléphone :

– Information et réservation pour le concours de palets auprès de Guy.

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

