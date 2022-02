Concours de nouvelles – Transhumanisme : L’humain de demain Université Paris-Saclay – tous campus, 14 février 2022, .

Concours de nouvelles – Transhumanisme : L’humain de demain

du lundi 14 février au mardi 15 mars à Université Paris-Saclay – tous campus

Ouvert à toute la communauté de l’Université Paris-Saclay, le concours récompense et valorise la création littéraire des étudiants et des personnels. Il consiste à écrire une nouvelle de 1 à 5 pages (police 12 Times New Roman, avec une interligne de 1,5.) sur le thème : Transhumanisme : l’humain de demain. Un jury composé votera pour les 3 meilleurs nouvelles. Il est composé d’une enseignante de l’IUT de Sceaux, de 2 bibliothécaires du réseau des bibliothèques de l’Université et d’une étudiante de la Sorbonne . Des chèques cadeaux et des chèques lires sont à gagner. Pour participer, envoyez votre nouvelle à l’adresse mail suivante : [[concoursnouvelles.iut@gmail.com](mailto:concoursnouvelles.iut@gmail.com)](mailto:concoursnouvelles.iut@gmail.com). Il ne vous reste plus qu’à écrire votre nouvelle pour tenter de remporter l’un de nos prix. Pour toute question, veuillez contacter la bibliothèque de l’IUT : [[bibliotheque.iut-sceaux@universite-paris-saclay.fr](mailto:bibliotheque.iut-sceaux@universite-paris-saclay.fr)](mailto:bibliotheque.iut-sceaux@universite-paris-saclay.fr)

Être étudiant ou personnel de l’Université Paris-Saclay

Dans le cadre du lancement du SPOC (cours en ligne) sur le Transhumanisme, participez au concours de nouvelles organisé par les étudiants de l’IUT de Sceaux en filière Technique commerciale

Université Paris-Saclay – tous campus Ile-de-France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T00:00:00 2022-02-14T23:00:00;2022-02-15T00:00:00 2022-02-15T23:00:00;2022-02-16T00:00:00 2022-02-16T23:00:00;2022-02-17T00:00:00 2022-02-17T23:00:00;2022-02-18T00:00:00 2022-02-18T23:00:00;2022-02-19T00:00:00 2022-02-19T23:00:00;2022-02-20T00:00:00 2022-02-20T23:00:00;2022-02-21T00:00:00 2022-02-21T23:59:00;2022-02-22T00:00:00 2022-02-22T23:59:00;2022-02-23T00:00:00 2022-02-23T23:59:00;2022-02-24T00:00:00 2022-02-24T23:59:00;2022-02-25T00:00:00 2022-02-25T23:59:00;2022-02-26T00:00:00 2022-02-26T23:59:00;2022-02-27T00:00:00 2022-02-27T23:59:00;2022-02-28T00:00:00 2022-02-28T23:59:00;2022-03-01T00:00:00 2022-03-01T23:59:00;2022-03-02T00:00:00 2022-03-02T23:59:00;2022-03-03T00:00:00 2022-03-03T23:59:00;2022-03-04T00:00:00 2022-03-04T23:59:00;2022-03-05T00:00:00 2022-03-05T23:59:00;2022-03-06T00:00:00 2022-03-06T23:59:00;2022-03-07T00:00:00 2022-03-07T23:59:00;2022-03-08T00:00:00 2022-03-08T23:59:00;2022-03-09T00:00:00 2022-03-09T23:59:00;2022-03-10T00:00:00 2022-03-10T23:59:00;2022-03-11T00:00:00 2022-03-11T23:59:00;2022-03-12T00:00:00 2022-03-12T23:59:00;2022-03-13T00:00:00 2022-03-13T23:59:00;2022-03-14T00:00:00 2022-03-14T23:59:00;2022-03-15T00:00:00 2022-03-15T23:59:00