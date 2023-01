CONCOURS DE NOUVELLES Saint-Père-en-Retz Saint-Père-en-Retz Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Concours de nouvelles : Dis-moi dix mots À tous les temps… La nouvelle édition du concours de nouvelles « Dis-moi dix mots » a pour mot d’ordre de mettre un époustouflant désordre dans notre langue française. Ce concours est ouvert à tous, avec plusieurs catégories selon les âges. A vos plumes ! mediatheque@saintpereenretz.fr +33 2 40 21 78 27 http://www.saintpereenretz.fr/vie-associative/mediatheque.html Saint-Père-en-Retz

