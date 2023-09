Concours de nouvelles : écrire le corps Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris, 3 octobre 2023, Paris.

Du mardi 03 octobre 2023 au samedi 20 janvier 2024 :

samedi

de 10h00 à 18h00

mercredi

de 10h00 à 19h00

mardi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Dans le cadre du Mois de l’Imaginaire 2023 et des Nuits de la lecture 2024, la bibliothèque Rainer Maria Rilke organise un concours d’écriture de nouvelles SF, fantasy ou fantastique sur le thème du corps.

Il s’agit de

rédiger une très courte nouvelle, dactylographiée en Times New roman 12, chaque page contiendra un maximum de 180 signes ou caractères (espaces compris) et fera un maximum de 1 page recto/verso A4, autour du thème suivant : : « Le corps » dans un des trois genres des littératures de l’imaginaire : science-fiction, fantastique et fantasy.

À vos plumes et vos carnets pour nous faire découvrir vos compositions!

Les nouvelles devront

nous parvenir au plus tard le samedi 23 décembre 2023.

Retrouvez tous les détails et le règlement du concours ici !

Les nouvelles seront ensuite lues lors de la Nuit de la lecture le samedi 20 janvier 2024 et seront soumises au vote du public.

Prêt…partez…à vos plumes !

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

Contact : +33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke https://www.facebook.com/bibliothequerilke

