Concours de nouvelles « Dis-moi 10 mots qui (d’)étonnent ! »

Ce texte devra correspondre aux critères du règlement ci-dessous. **Règlement** ————- L’opération est ouverte à toute personne de 13 à 93 ans. Les personnes mineures devront avoir une autorisation signée par le responsable légal pour participer à ce concours. Le concours est ouvert du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022 minuit. Les textes seront envoyés à l’adresse mail : **[motsetyoga@gmail.com](mailto:motsetyoga@gmail.com)** La meilleure nouvelle sélectionnée par le Jury sera publié **le 4 juin 2022 à 12h00 à la Médiathèque de Mitry-Mory** . Le prix, un bon d’achat **de 30 € utilisable à la libraire Entre Les page**s1, sera remis au gagnant en main propre. Un seul texte par candidat est autorisé. Le candidat garantit qu’il en est l’auteur et qu’il s’agit d’une œuvre originale et libre de droits. Le texte présenté ne devra pas avoir été primé, récompensé, distingué ultérieurement même sous un titre différent à l’occasion d’autres concours littéraires. Le texte devra contenir **au minimum** 6 des mots de la liste dans une des définitions jointes à ce règlement. Le texte sera une nouvelle tapuscrite sous word, **de 7000 sec**2, ce qui correspond environ à 3 pages format A4, ( taille moyenne de 12 pixels, interlignage de 1-1,5, marges classiques à 2-2,5 cm). Les pages seront numérotées en bas de page et en fin de document, il sera indiqué le nom, le prénom, l’âge et l’adresse mail de l’auteur. Attention : les textes qui ne respecteraient pas ces consignes ne seront pas retenus pour ce concours. Définitions du Larousse et/ou Wikitionnaire ——————————————- des 10 mots du concours 2021-2022 ——————————— Décalé – verbe passif 1. Avoir subi un déplacement dans l’espace, par rapport à un alignement, ou dans le temps, par rapport à un rythme régulier ou à une date déterminée à l’avance : 2. Être sans conformité, sans rapport direct avec quelque chose ou quelqu’un Divulgâcher – verbe transitif (de divulguer et gâcher) Au Québec, révéler prématurément un élément clé de l’intrigue d’une oeuvre de fiction ; spoiler. Ébaubi – Littéraire. Être stupéfait, interdit, marquer une grande surprise Epoustouflant – adjectif – Familier 1-Qui étonne, qui cause une grande surprise par son caractère inattendu ; stupéfiant : 2-Qui provoque une vive admiration, qui stupéfie par son caractère extraordinaire, prodigieux Farcer – verbe transitif – (latin farcire, remplir) 1. Remplir un aliment de farce. (Vieilli) Rire, plaisanter, faire des farces. 2. Surcharger un discours, un texte, de notions inutiles, de redondances : Farcir une dissertation de citations. 3. Bourrer la tête de quelqu’un de quelque chose : On lui a farci la tête de préjugés. Tintamarre – nom masculin 1. Bruit assourdissant fait de sons discordants. 2. Défilé populaire dans les rues, bruyant et festif, lors de la fête nationale des Acadiens (15 août). Médusé – verbe transitif – (de Méduse, nom propre) Familier. Frapper quelqu’un de stupeur : Sa réponse m’a médusé. Regard médusé des enfants. Pince-moi – expression Saperlipopette – (Vieilli) Marque l’étonnement. Kaï – Imitation d’un glapissement canin. Pour en savoir plus : [http://www.dismoidixmots.culture.fr/presentation](http://www.dismoidixmots.culture.fr/presentation)

