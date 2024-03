Concours de nouvelles 2024 – centre Paris Anim’ Richard Wright : « Histoires de quartier » Centre Paris Anim’ Richard Wright Paris, lundi 4 mars 2024.

Du lundi 04 mars 2024 au mardi 30 avril 2024 :

.Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit

Merci de prendre connaissance des modalités de participation et du règlement.

L’association ACTISCE, avec le soutien de la mairie du 6ème, organise un concours

de Nouvelles autour de la thématique « Histoires de Quartier ». Le Centre PARIS ANIM’ RICHARD

WRIGHT est le porteur du projet.

1/ Le concours de Nouvelles est ouvert aux Parisiennes et aux Parisiens de plus de 16 ans et aux

personnes qui y travaillent ou qui y étudient. La participation est gratuite. Toute œuvre doit être

originale, non publiée, individuelle, écrite en français, rédigée en prose, comportant obligatoirement un

titre et pour décor un quartier ou plusieurs quartiers de Paris et notamment du 6e

arrondissement.

Toutes les Nouvelles débutent impérativement par :

« Je l’ai perdu(e) rue du Regard… »

2/ Si la forme est celle de la Nouvelle, le genre est libre, sans illustration. Chaque texte est

dactylographié. Il est limité à 5 pages maximum, format page A4, police ARIAL, corps 12 minimum,

intervalle simple. En haut de chaque page (numérotée) apparait un pseudonyme choisi par le(a)

candidat(e).

3/ Inscription : un bulletin d’inscription est à télécharger sur www.actisce.eu (onglet

Ressources/Téléchargements) ou à retirer à l’une des adresses suivantes :

– Centre PARIS ANIM’ RICHARD WRIGHT 76 bis rue de Rennes 75006 Paris.

4/ La Nouvelle (en 5 exemplaires) est à envoyer, directement au centre à l’adresse ci-dessus, par

voie postale jusqu’au mardi 30 avril 2024, date limite (le cachet de la poste faisant foi). Une

enveloppe cachetée, sur laquelle est écrit le pseudonyme, est jointe au dossier et renferme le bulletin de

participation dûment rempli et signé.

Par email à l’adresse cparichardwright@actisce.org accompagnée du bulletin de participation.

5/ Chaque candidat(e) accepte, sans aucune réserve, que son texte fasse l’objet d’une publication

partielle ou totale, papier ou numérique, sans pour autant se prévaloir d’un droit d’auteur. Il (elle)

accepte également toute autre utilisation à but non lucratif. Les auteurs primés conservent parallèlement

le droit de réutiliser leur texte sous réserve de mentionner « Prix ACTISCE Histoires de Quartier

2024 » ou « Prix coup de cœur ACTISCE Histoires de quartier 2024 ».

6/ Le jury, présidé par un élu parisien, est composé de représentants du monde du livre et d’un

responsable du centre PARIS ANIM’ RICHARD WRIGHT. Le « Prix ACTISCE Histoires de Quartier

2024 » est attribué à un premier auteur et à deux autres concurrents par ordre des votes. Un « Prix coup

de cœur ACTISCE Histoires de quartier 2024 » récompense une nouvelle particulière. Les prix sont

remis le lundi 27 mai 2024 à 19h au cours d’une cérémonie organisée à la Mairie du 6e

.

7/ Il est prévu une édition d’une sélection de nouvelles. A cet effet, il sera demandé aux auteurs des

nouvelles retenues de fournir une version numérique après la remise des prix. Par ailleurs, les quatre

lauréats sont destinataires d’un chèque-livre de 100 à 50 euros dans une librairie du quartier Saint-Germain.

8/ La participation au concours implique l’acceptation et le respect du présent règlement.

Centre Paris Anim’ Richard Wright 76 bis rue de Rennes 75006

Contact : +33143541658 cparichardwright@actisce.org www.actisce.eu

