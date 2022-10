Concours de musique Noyon Noyon Catégories d’évènement: Noyon

Oise Noyon 6 6 6 Venez découvrir ou participer au concours de musique au Chevalet de Noyon le dimanche 30 Octobre 2022! Ce concours est ouvert aux solistes, duos et quintettes. L’accordéon Club Noyonnais ainsi que d’autres orchestres de toute la France participent.

