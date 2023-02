CONCOURS DE MUSIQUE : FINALE DU TROPHÉE BRASSENS 2023 Sète Catégories d’Évènement: Hérault

Sète

CONCOURS DE MUSIQUE : FINALE DU TROPHÉE BRASSENS 2023, 3 mars 2023, Sète . CONCOURS DE MUSIQUE : FINALE DU TROPHÉE BRASSENS 2023 Conservatoire Manitas de Plata Quai des Moulins Sète Herault

2023-03-03 – 2023-03-03 Sète

Herault Depuis 2015, le Club Georges Brassens organise chaque année un concours de chanson française “Le Trophée Brassens” destiné aux auteurs-compositeurs-interprètes francophones.

Ce concours a permis à de talentueux artistes, tous possédant un style très personnel et un univers très particulier de se produire sur scène. Ils se situent tous dans la lignée de Georges Brassens et ont su représenter la créativité de la chanson française “à texte”.

Sur une centaine de candidatures, le jury de professionnels et de personnalités va sélectionner 5 ou 6 finalistes qui présenteront chacun 3 chansons de leur répertoire.

Ce spectacle gratuit dans la magnifique salle du Conservatoire Manitas de Plata verra l’élection du gagnant qui se produira en Juin 2023 dans le cadre du Festival “Quand je pense à Fernande” au Théâtre de la Mer, en première partie d’une tête d’affiche. Il recevra , de plus, un trophée réalisé par l’artiste sétois Jean-Jacques François.

Le public ne sera pas en reste car il pourra voter pour son coup de coeur, lequel recevra un trophée ainsi qu’une invitation à se produire sur une scène sétoise dans la cadre d’un spectacle organisé par le Club dans le courant de l’année.

Amateurs de musique française de qualité, nous vous attendons nombreux !! Sète

dernière mise à jour : 2023-02-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Sète Autres Lieu Sète Adresse Conservatoire Manitas de Plata Quai des Moulins Sète Herault Ville Sète lieuville Sète Departement Herault

Sète Sète Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sete /

CONCOURS DE MUSIQUE : FINALE DU TROPHÉE BRASSENS 2023 2023-03-03 was last modified: by CONCOURS DE MUSIQUE : FINALE DU TROPHÉE BRASSENS 2023 Sète 3 mars 2023 Conservatoire Manitas de Plata Quai des Moulins Sète Herault Hérault Sète

Sète Herault