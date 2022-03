Concours de mots croisés organisé par Indexsavant Catégorie d’évènement: île de France

Chant religieux. Whisky Canadien.Fils de Jacob. Vous aussi vous êtes fana de résolutions de mots croisés ?Indexsavant, leader des solutioneurs de mots croisés organise un concours public de mots croisés à Paris! Selon des recherches récentes, faire des mots croisés peut avoir des effets bénéfiques sur votre cerveau et améliorer votre maitrise de la langue. Toutefois, comme pour l’exercice physique, pour obtenir ces avantages, vous devez choisir des mots croisés stimulants et repousser les limites de votre cerveau. Indexsavant, le leader des solutions de mots croisés Afin d’aider les verbicruscistes Français qui chaque jours résolvent les grilles de mots croisés et mots fléchés des plus grands quotidiens Français, Indexsavant a développé un outil de solutions de mots croisés basé sur un algorithme sémantique et permettant de fournir la solution à n’importe quelle définition de mots croisés afin d’aider à la finalisation des grilles. Un concours de Mots croisés à Paris Afin de donner de la visibilité à cette activité qui passionne des millions de Français, Indexsavant se propose d’organiser un concours de Mots croisés dans une salle à Paris. La participation du concours sera gratuite et diverses activités liés aux jeux de lettres seront présentes afin de sensibiliser jeunes et moins jeunes à ces activités. Contact : https://indexsavant.fr/ Loisirs

