2022-07-14

Saône-et-Loire Viré Tournoi de Mölkky à Viré. En doublette, inscriptions de 13h30 à 14h30 début du tournoi à 14h30.

5€/joueur (gratuit -12ans). Lots divers et variés, APPORTEZ VOS JEUX ! (Annulation en cas de pluie)

+ Soirée barbecue APPORTEZ VOTRE BONNE HUMEUR + Feu d’artifice tiré par la commune de Viré à 23h

