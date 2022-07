Concours de mini golf

Concours de mini golf, 12 août 2022, . Concours de mini golf



2022-08-12 10:00:00 – 2022-08-12 Les inscriptions doivent se faire 24 h avant le concours. Le nombre de places est limité.

Les enfants doivent rester sous la surveillance des parents, présents pendant toute la durée du concours. Les parents ne doivent pas aider l’enfant.

De 7 à 12 ans. Inscription à l’Office de Tourisme (02 35 86 05 69) ou à la Médiathèque dernière mise à jour : 2022-07-08 par

