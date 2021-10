Val-du-Mignon Val-du-Mignon Deux-Sèvres, Val-du-Mignon Concours de masques et maquillages pour Halloween Val-du-Mignon Val-du-Mignon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Val-du-Mignon

Concours de masques et maquillages pour Halloween Val-du-Mignon, 30 octobre 2021, Val-du-Mignon. Concours de masques et maquillages pour Halloween 2021-10-30 – 2021-10-30 En face du restaurant “Chez Dominique” Ancienne caserne

Val-du-Mignon Deux-Sèvres Val-du-Mignon Sorcières et frissons seront de sortie avec le comité des fêtes et des loisirs d’Usseau 79 qui organise un grand concours de masques ou maquillages pour tous. Inscription le jour même, de18h à 20h. A l’issue, autour d’une boisson partagée, remise des récompenses, dans chaque catégorie (3 pour les plus beaux masques ou maquillages pour les enfants, une pour les femmes et une pour les hommes). Sorcières et frissons seront de sortie avec le comité des fêtes et des loisirs d’Usseau 79 qui organise un grand concours de masques ou maquillages pour tous. Inscription le jour même, de18h à 20h. A l’issue, autour d’une boisson partagée, remise des récompenses, dans chaque catégorie (3 pour les plus beaux masques ou maquillages pour les enfants, une pour les femmes et une pour les hommes). +33 6 87 47 70 99 Sorcières et frissons seront de sortie avec le comité des fêtes et des loisirs d’Usseau 79 qui organise un grand concours de masques ou maquillages pour tous. Inscription le jour même, de18h à 20h. A l’issue, autour d’une boisson partagée, remise des récompenses, dans chaque catégorie (3 pour les plus beaux masques ou maquillages pour les enfants, une pour les femmes et une pour les hommes). Pixabay dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Val-du-Mignon Autres Lieu Val-du-Mignon Adresse En face du restaurant "Chez Dominique" Ancienne caserne Ville Val-du-Mignon lieuville 46.1734#-0.57722