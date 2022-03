Concours de maréchalerie Touffréville, 4 juin 2022, Touffréville.

Concours de maréchalerie RD228 EOLE Aventure Touffréville

2022-06-04 08:00:00 08:00:00 – 2022-06-05 17:00:00 17:00:00 RD228 EOLE Aventure

Touffréville Calvados Touffréville

Venez découvrir la fabrication artisanale de fers pour chevaux et leur mise en place sur l’animal.

Un travail au plus près des forges et des chevaux, nécessitant pour l’occasion force, endurance et une très grande précision !! Concours organisé par Les Forges de la Côte de Nacre.

+33 7 81 40 11 37

