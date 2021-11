Sainte-Marie-des-Champs Sainte-Marie-des-Champs Sainte-Marie-des-Champs, Seine-Maritime Concours de manille Sainte-Marie-des-Champs Sainte-Marie-des-Champs Catégories d’évènement: Sainte-Marie-des-Champs

Concours de manille Sainte-Marie-des-Champs, 20 novembre 2021, Sainte-Marie-des-Champs. Concours de manille Salle des 4 saisons Avenue de l’Industrie Sainte-Marie-des-Champs

2021-11-20 13:30:00 – 2021-11-20 17:30:00 Salle des 4 saisons Avenue de l’Industrie

Sainte-Marie-des-Champs Seine-Maritime Sainte-Marie-des-Champs Organisé par le Club de l’Amitié de Sainte-Marie-des-Champs.

Nombreux lots à gagner.

Crêpes et buvette sur place. Salle des 4 saisons Avenue de l’Industrie Sainte-Marie-des-Champs

