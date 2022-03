Concours de manille Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Catégories d’évènement: Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

Concours de manille Le bourg Foyer rural Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

2022-03-11 13:30:00

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire Saint-Maurice-lès-Châteauneuf EUR 15 15 1° prix : 2 caissettes de viande de bœuf

2° prix : 2 caissettes de viande de porc

toutes les doublettes seront primées ! guittat.bernard@orange.fr +33 6 64 44 47 96 1° prix : 2 caissettes de viande de bœuf

toutes les doublettes seront primées !

