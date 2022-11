Concours de manille-coinchée Saint-Valery-en-Caux, 26 novembre 2022, Saint-Valery-en-Caux.

Concours de manille-coinchée

Gymnase Nallet Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

2022-11-26 14:30:00 – 2022-11-26

Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime

Le Stade Valeriquais Handball avec l’aide du club des supporters organise le samedi 26 novembre 2022, un grand concours de Manille coinchée dans la salle annexe du gymnase Nallet à partir de 13 h 30.

Début des jeux 14 h 30.

La dotation est exceptionnelle, avec notamment 100€ au premier, des repas gastronomiques, des filets garnis etc…base 64 participants. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du week-end que le SVHB dédie au Téléthon.

La participation est de 8€ par joueur dont 3€ seront reversés au téléthon.

Sur place, buvette, formule repas, matchs de handball pour les moins de 15 et 17 masculins. Tous les participants seront par ailleurs invités gratuitement à suivre le match Saint Valery Handball actuellement excellent troisième du championnat de National 2 contre Oissel, et au lever de rideau de l’équipe d’excellence régionale contre Gonfreville. Les amateurs de coinchée sont attendus nombreux pour cette bonne cause que représente le Téléthon.

Le Stade Valeriquais Handball avec l’aide du club des supporters organise le samedi 26 novembre 2022, un grand concours de Manille coinchée dans la salle annexe du gymnase Nallet à partir de 13 h 30.

Début des jeux 14 h 30.

La dotation est exceptionnelle, avec notamment 100€ au premier, des repas gastronomiques, des filets garnis etc…base 64 participants. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du week-end que le SVHB dédie au Téléthon.

La participation est de 8€ par joueur dont 3€ seront reversés au téléthon.

Sur place, buvette, formule repas, matchs de handball pour les moins de 15 et 17 masculins. Tous les participants seront par ailleurs invités gratuitement à suivre le match Saint Valery Handball actuellement excellent troisième du championnat de National 2 contre Oissel, et au lever de rideau de l’équipe d’excellence régionale contre Gonfreville. Les amateurs de coinchée sont attendus nombreux pour cette bonne cause que représente le Téléthon.

+33 6 59 53 48 41

Saint-Valery-en-Caux

dernière mise à jour : 2022-11-16 par