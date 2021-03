Concours de lecture expressive CREFAP/OIF, 20 mars 2021-20 mars 2021, 5e arrondissement.

Les élèves éligibles à participer au concours doivent avoir entre 11 et 14 ans, être francophones non-natifs et résidant dans un pays membre, associé ou observateur de l’OIF en Asie-Pacifique (Cambodge, Laos, Vanuatu, Vietnam, Nouvelle-Calédonie, Corée du Sud et Thaïlande). Modalités de participation 1- L’enseignant accompagne ses élèves dans le choix d’un texte de 300 à 500 mots et l’entrainement à la lecture expressive. 2- La lecture est filmée et enregistrée sous un des formats : MOV, AVI, MP4. Chaque vidéo correspond à la participation d’un seul élève. La qualité du son et le contexte de l’enregistrement du vidéo font partie des critères d’évaluation du jury. 3- Le fichier vidéo doit être nommé sous la nomenclature « Nom et prénom de l’enseignant_Nom et prénom de l’élève_Âge de l’élève ». 4- L’enseignant dépose sur la plateforme [http://concours.crefap.org](http://concours.crefap.org) le (les) fichier(s) vidéo(s) correspondant à la production de son (ses) élève(s). Chronogramme du concours Le concours se déroulera conformément au calendrier ci-dessous. Le CREFAP/OIF se réserve le droit de le modifier. Le cas échéant, le CREFAP/OIF informera les participants des modifications, soit par une publication internet, soit directement au candidat lorsque cela est possible.  20 mars 2021 : diffusion de l’appel et des règlements du concours  Du 05 au 15 mai 2021 (avant minuit – GMT+7) : date butoir pour le dépôt des vidéos sur la plateforme [http://concours.crefap.org](http://concours.crefap.org)  25 juin 2021 : annonce des lauréats du concours – remise des prix

le Centre régional francophone d’Asie-Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie lance un concours de lecture expressive à l’attention des apprenants de français de 11 à 14 ans.

