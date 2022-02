Concours de lecture de l’œuvre de Marcel Proust Maison de tante Léonie-Musée Marcel Proust, 5 février 2022, Illiers-Combray.

Concours de lecture de l’œuvre de Marcel Proust

du samedi 5 février au mardi 31 mai à Maison de tante Léonie-Musée Marcel Proust

### La [**Société des Amis de Marcel Proust**](Bonne chance à tous les participants !) vient de lancer un concours de lecture de l’œuvre de l’écrivain. ### Deux catégories, dont une réservée aux moins de 25 ans. ### **Participation jusqu’au 17 avril 2022** À l’heure où la lecture est déclarée grande cause nationale, l_**a Société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray**_, organise en 2022 un concours de lectures à haute voix de l’œuvre de Marcel Proust. . Le concours est ouvert dans deux catégories : * catégorie de participants de **moins de vingt-cinq ans** ; * catégorie de participants de **plus de vingt-cinq ans**. . Un jury composé de personnalités du monde du spectacle et de membres du conseil d’administration de la _Société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray_ sélectionnera deux prix dans chaque catégorie : un premier et un deuxième prix. . Pour chacune des deux catégories, la composition des prix est la suivante : * 1er prix : 250 € * 2e prix : 150 € * Prix des adhérents : 200 € . **Calendrier** * Début février 2022 : ouverture du concours ; * **17 avril 2022 à midi, heure de Paris : clôture des participations ;** * 9 mai 2022 : clôture des votes des adhérents pour le « Prix des adhérents » ; * Courant mai 2022 : Proclamation des résultats. . **LIRES LES INDICATIONS PRATIQUES et le règlement sur le site des Amis de Proust :** [**[https://www.amisdeproust.fr/fr/concours/lectures](https://www.amisdeproust.fr/fr/concours/lectures)**](https://www.amisdeproust.fr/fr/concours/lectures) . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Gratuit

Maison de tante Léonie-Musée Marcel Proust 4 rue du Docteur Proust 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray Le Moulin Foulon Eure-et-Loir



