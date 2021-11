Nîmes Lycée Albert Camus - CDI Gard, Nîmes Concours de lecture à voix haute Lycée Albert Camus – CDI Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Il s’agit d’un concours de lecture à voix haute sur la base du volontariat pour les élèves ayant suivi une formation à la lecture à voix haute avec leurs professeurs et parfois d’autres intervenants. Les élèves lisent à voix haute un texte de leur choix d’environ 3 mn, en public. Le thème retenu cette année est “l’amour et ses liens”. Un jury, composé de personnels de l’établissement mais aussi de lycéens, de personnes extérieures volontaires, les départagera et à l’issue de la soirée les 3 premiers (au moins !) seront récompensés. Le temps d’une soirée, les élèves volontaires s’affronteront lors d’un concours de lecture à voix haute, devant un public ami et un jury bienveillant. Lycée Albert Camus – CDI 51 avenue Georges Pompidou 30900 Nîmes Nîmes La Placette Gard

