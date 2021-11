Provins CDI Collège Lelorgne de Savigny Provins, Seine-et-Marne Concours de lecture à voix haute de poésie CDI Collège Lelorgne de Savigny Provins Catégories d’évènement: Provins

CDI Collège Lelorgne de Savigny, le vendredi 21 janvier 2022 à 13:30

Sonia Bousbash, bibliothécaire jeunesse à la médiathèque de Provins, introduira le concours par une lecture à voix haute d’un poème. Les élèves rappelleront les conseils à garder en tête pour s’exprimer de la meilleure façon (vu en cours en amont). Puis seul ou en groupe, ils déclameront des poésies qu’ils auront choisi et préparé au CDI avec Marie-Noelle Duplessis (professeur de Français) et Camille Marolle (professeur documentaliste). Le jury des 3 adultes détermina les lauréats destinataires de chèques lire. Les élèves recevront un flyer de sensibilisation à la Nuit de la lecture.

4e3 et 4e6 uniquement

Deux classes de 4e participent à un concours de lecture à voix haute de poésie avec leur professeur de Français, professeur documentaliste et la bibliothécaire jeunesse de Provins. CDI Collège Lelorgne de Savigny 1 rue de Savigny 77160 Provins Provins Seine-et-Marne

