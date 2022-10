Concours de la plus effroyable grimace au Grand Aquarium ! Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Concours de la plus effroyable grimace au Grand Aquarium ! Saint-Malo, 22 octobre 2022, Saint-Malo. Concours de la plus effroyable grimace au Grand Aquarium !

Avenue du Général Patton Grand Aquarium Saint-Malo Ille-et-Vilaine Grand Aquarium Avenue du Général Patton

2022-10-22 10:00:00 – 2022-11-06 19:00:00

Grand Aquarium Avenue du Général Patton

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine Pendant les vacances de la Toussaint, le Grand Aquarium organise le concours de la plus effroyable grimace. Chaque participant doit venir à l’Aquarium et choisir un lieu afin de se prendre en photo seul, en couple, entre amis ou en famille en faisant la plus effroyable grimace. Une fois la photo prise le participant doit remplir un formulaire en ligne et envoyer sa photo. Le choix de la plus effroyable grimace se fera à l’Aquarium le lundi 7 novembre.

Le gagnant remportera un soigneur famille. Le soigneur famille c’est 2h30 de découverte de 9h30 à 12h, un repas avec le soigneur au sein du restaurant de l’Aquarium, une photo de famille et 10% de réduction à la boutique. Le gagnant aura la chance de venir découvrir le quotidien d’un métier hors du commun dans les coulisses de l’Aquarium et pourra en faire profiter sa famille*

Au programme : Apprendre, comprendre, observer, découvrir, nourrir, partager. +33 2 99 21 19 00 http://www.aquarium-st-malo.com/ Grand Aquarium Avenue du Général Patton Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Saint-Malo Ille-et-Vilaine Grand Aquarium Avenue du Général Patton Ville Saint-Malo lieuville Grand Aquarium Avenue du Général Patton Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Concours de la plus effroyable grimace au Grand Aquarium ! Saint-Malo 2022-10-22 was last modified: by Concours de la plus effroyable grimace au Grand Aquarium ! Saint-Malo Saint-Malo 22 octobre 2022 Avenue du Général Patton Grand Aquarium Saint-Malo Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine