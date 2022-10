Concours de la plus belle photo de Noël





2022-12-02 – 2022-12-24 Prenez-vous en photo avec le cadre mis à disposition et envoyez vos plus beaux clichés à c.kilic@ville-thann.fr – chaque semaine, les photos seront publiées sur la page Facebook de la ville – L'heureux gagnant recevra un chèque cadeau pour les commerçants de Thann d'une valeur de 15€.

