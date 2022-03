Concours de la Pentecôte Landivisiau Landivisiau Catégories d’évènement: Finistère

Landivisiau

Concours de la Pentecôte Landivisiau, 6 juin 2022, Landivisiau. Concours de la Pentecôte Landivisiau

2022-06-06 – 2022-06-06

Landivisiau Finistère Landivisiau Grand rassemblement régional du cheval breton, concours et spectacle organisés par la Société Hippique. 10h – 12h30 : concours de modèle et allures du cheval Breton 14h30 : Carrousel monté 14h45 : Défilé des poulains et pouliches 15h30 : Trophée des races 15h45 : Étalon en liberté 16h : Carrousel Monté 16h15 : Défilé des poulinières suitées et non suitées 17h : Carrousel d’attelage de tradition 17h15 : Relais de poste (course d’attelage) +33 6 67 91 11 90 https://www.facebook.com/ConcoursDeLaPentecote/ Grand rassemblement régional du cheval breton, concours et spectacle organisés par la Société Hippique. 10h – 12h30 : concours de modèle et allures du cheval Breton 14h30 : Carrousel monté 14h45 : Défilé des poulains et pouliches 15h30 : Trophée des races 15h45 : Étalon en liberté 16h : Carrousel Monté 16h15 : Défilé des poulinières suitées et non suitées 17h : Carrousel d’attelage de tradition 17h15 : Relais de poste (course d’attelage) Landivisiau

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landivisiau Autres Lieu Landivisiau Adresse Ville Landivisiau lieuville Landivisiau Departement Finistère

Landivisiau Landivisiau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landivisiau/

Concours de la Pentecôte Landivisiau 2022-06-06 was last modified: by Concours de la Pentecôte Landivisiau Landivisiau 6 juin 2022 finistère Landivisiau

Landivisiau Finistère