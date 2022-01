Concours de la nouvelle littéraire 2022 Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

La bibliothèque municipale de Wattrelos organise un concours de nouvelles littéraires, en prose ou en vers, gratuit et ouvert aux habitants des départements du Nord et du Pas-de-Calais, sans distinction d’âge, de sexe ou de nationalité.

Thème retenu : 31 décembre 2999 Bibliothèque Municipale (Centrale) 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

