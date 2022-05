Concours de la jeune photographie 2022 Strasbourg, 23 septembre 2022, Strasbourg.

Concours de la jeune photographie 2022

Strasbourg, le vendredi 23 septembre à 00:00

Organisé par le mois de la photographie “Strasbourg art photography”, le concours de la jeune photographie 2022 est ouvert aux participants.es, filles et garçons de toute nationalité, entre 8 et 18 ans. Ils/elles envoient leur inscription par e-mail ici : participation(at)strasbourg-artphotography.fr (remplacer at par @ ) Délai : l’envoi des photographies doit se faire au plus tard le 25 septembre 2022. Pour tous renseignements complémentaires merci d’utiliser cette adresse mail : participation(at)strasbourg-artphotography.fr (remplacer at par @ )

Gratuit

