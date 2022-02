Concours de jugement d’élevage pour chevaux Islandais Bois-Guilbert, 13 février 2022, Bois-Guilbert.

Concours de jugement d’élevage pour chevaux Islandais Ferme équestre de Bois-Guilbert 1001 route d’Héronchelles Bois-Guilbert

2022-02-13 – 2022-02-13 Ferme équestre de Bois-Guilbert 1001 route d’Héronchelles

Bois-Guilbert Seine-Maritime

L’occasion pour ceux qui ne la connaissent pas de découvrir la race, ses allures et ses spécificités ou alors, pour les familiers, d’en apprendre davantage sur les objectifs d’élevage, et les critères de notation. Surtout, venez rencontrer des passionnés, propriétaires, cavaliers ou curieux et goutez à cette émulation particulière que seul un rassemblement de chevaux Islandais peut générer ! Le concours aura lieu le matin, nous enchainerons avec une petite démonstration d’allures à sa suite.

+33 2 35 34 42 51

