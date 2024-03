Concours de gâteaux Complexe Petit Breton 56760 Penestin Penestin, dimanche 31 mars 2024.

A l’occasion de la Fête du Printemps 2024, la Mairie de Pénestin organise un concours du meilleur gâteau sur le thème du sport ou de Pâques.

Vos gâteaux sont à déposer avant 11h et la remise des prix se fera à 17h00 (lots pour les 5 premiers gagnants).

Infos et règlement sur : Concours de gâteaux – Penestin.fr

