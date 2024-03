Concours de Fleurissement et de végétalisation Ville La Charité-sur-Loire, vendredi 15 mars 2024.

Les efforts de la Ville sont ainsi complétés et encouragés par les initiatives des habitants.

Ce concours a pour objectif d’encourager toutes les actions menées par les particuliers et commerçants en faveur de l’embellissement du cadre de vie qui constitue l’un des facteurs d’amélioration de la qualité de vie et de l’accueil des touristes.

Le concours récompensera les réalisations personnelles. Il ne s’agit pas seulement de quantité de fleurs mais de qualité et d’harmonie. Enfin, il encouragera toute initiative œuvrant au respect de l’environnement par l’adoption de pratiques compatibles avec le développement durable.

Les 2 catégories du concours sont

1. Fenêtres/Balcons ou murs fleuris

2. Maisons avec jardin visible depuis la rue

Pour chacune de ces catégories, trois prix seront offerts pour les lauréats par la municipalité

La participation à ce concours est gratuite et ouverte à tous les habitants de La Charité-sur-Loire. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-05-01

Ville Place du Général de Gaulle

La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté evenement@lacharitesurloire.fr

L’événement Concours de Fleurissement et de végétalisation La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2024-03-01 par COORDINATION NIEVRE