Concours de Dressage du Centre Equestre de Villers-Cotterêts, 5 mars 2023, Villers-Cotterêts .

Concours de Dressage du Centre Equestre de Villers-Cotterêts

40 Route de Compiègne Villers-Cotterêts Aisne

2023-03-05 09:00:00 – 2023-03-05 16:00:00

Villers-Cotterêts

Aisne

Chers cavaliers et amoureux des chevaux,

Le Centre Equestre de Villers-Cotterêts vous invite à participer à son prochain concours de dressage ! Cet événement sera l’occasion idéale pour les cavaliers et leur cheval de montrer leurs talents et de participer à une compétition passionnante et amusante. Notre concours de dressage sera organisé par des professionnels expérimentés et comprendra plusieurs catégories pour répondre à tous les niveaux de compétence. Que vous soyez un cavalier débutant ou un compétiteur chevronné, vous trouverez une catégorie adaptée à vos capacités.

Le concours se déroulera dans un cadre paisible et agréable, entouré de verdure et de nature, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre performance.

Venez vivre une journée inoubliable. Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à notre concours de dressage !

Nous espérons vous voir bientôt au Centre Equestre de Villers-Cotterêts !

cevc3@bbox.fr +33 3 23 96 42 18 https://centreequestre-villerscotterets.ffe.com/

dernière mise à jour : 2023-02-16 par