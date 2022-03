Concours de Dressage d’équitation Le Pin-au-Haras, 26 mai 2022, Le Pin-au-Haras.

Concours de Dressage d’équitation carrières d’obstacles du Haras Haras national du Pin Le Pin-au-Haras

2022-05-26 – 2022-05-29 carrières d’obstacles du Haras Haras national du Pin

Le Pin-au-Haras Orne

Le Dressage, une discipline élégante à découvrir!

Le dressage est une discipline où le couple cavalier/cheval présente une reprise de figures imposées ou libres. La reprise est déroulée devant un jury officiel qui évalue et note les mouvements effectués, ainsi que l’harmonie et la précision du couple. Cette discipline où s’allient élégance et qualité d’exécution des mouvements est à la base de l’équitation classique. A retrouver lors de la saison de concours pour différents niveaux de compétition

dernière mise à jour : 2022-03-09 par